Появились видео с места обрушения жилого дома в Приморье

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-15T10:33:01+03:00

Квартиры получили незначительные повреждения, однако входить в них пока запрещено. Фото: Дарья Маликова

В здании повреждено 17 квартир, их состояние можно увидеть на опубликованных кадрах [фото, видео]

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В приморском поселке Новонежино продолжают оценивать последствия обрушения жилого дома. Напомним, в ночь на 15 октября в здании между четвертым и пятым этажами упала потолочная плита, стены и лестница. Одна женщина погибла, два человека пострадали, повреждения получили 17 квартир.

Как рассказали приморские спасатели, эвакуированы все жители третьего подъезда, именно в нем произошло обрушение. Также пострадали две квартиры в четвертой парадной. Несколько пожилых жильцов дома размещены в пункте временного содержания в новонежинском клубе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737853" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье.Видео: ГУ МЧС РФ по Приморскому краю! другой источник

Квартиры получили незначительные повреждения, однако входить в них пока запрещено. Состояние жилищ и дома еще предстоит оценить специальной комиссии, которая ждет мобильный модернизированный диагностический комплекс по обследованию зданий и сооружений. Оборудование едет из Хабаровска. Осмотр дома ведется также с помощью беспилотников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737859" frameborder="0"></iframe> Видео последствий обрушения дома в Приморье.! другой источник

На месте ЧП работают спасатели, которые помогают достать из квартир вещи и домашних животных, а также психологи и следователи.

На месте ЧП работают спасателиФото: 25.mchs.ru

Пострадавшим при обрушении дома в Приморье окажут материальную помощь.

Напомним, жертвой стала женщина, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU