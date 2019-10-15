Появились видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В приморском поселке Новонежино продолжают оценивать последствия обрушения жилого дома. Напомним, в ночь на 15 октября в здании между четвертым и пятым этажами упала потолочная плита, стены и лестница. Одна женщина погибла, два человека пострадали, повреждения получили 17 квартир.
Как рассказали приморские спасатели, эвакуированы все жители третьего подъезда, именно в нем произошло обрушение. Также пострадали две квартиры в четвертой парадной. Несколько пожилых жильцов дома размещены в пункте временного содержания в новонежинском клубе.
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье.Видео: ГУ МЧС РФ по Приморскому краю! другой источник
Квартиры получили незначительные повреждения, однако входить в них пока запрещено. Состояние жилищ и дома еще предстоит оценить специальной комиссии, которая ждет мобильный модернизированный диагностический комплекс по обследованию зданий и сооружений. Оборудование едет из Хабаровска. Осмотр дома ведется также с помощью беспилотников.
Видео последствий обрушения дома в Приморье.! другой источник
На месте ЧП работают спасатели, которые помогают достать из квартир вещи и домашних животных, а также психологи и следователи.
На месте ЧП работают спасателиФото: 25.mchs.ru
Пострадавшим при обрушении дома в Приморье окажут материальную помощь.
Напомним, жертвой стала женщина, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU