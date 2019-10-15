В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-15T12:06:28+03:00

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Понятие «место работы» в будущем будет исчезать, поскольку люди смогут работать откуда угодно, заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме Finopolis в Сочи.

- Я, например, думаю, что действительно слово "место работы" будет исчезать как место, будут распределенные команды, работающие в разных городах, работающие дома все больше и больше, и вообще откуда угодно можно будет работать, — заявил Авен.

По его словам, фундаментальное отличие нового поколения заключается в том, что сейчас люди могут выбирать работодателя и место трудоустройства. Авен отметил, что в будущем для руководителей главной проблемой станет вопрос, как встроить людей, стремящихся к свободе, в единую командную работу и жестко централизованную организацию, которая может добавиться больших задач.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24» отметил, что сейчас трудовые отношения в России выстроены по законодательству, созданному в 1990-е годы. По словам Медведева, это законодательство (трудовой договор, продолжительность рабочего дня восемь часов, дисциплинарная ответственность и другие явления, включая рабочее место) не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. Премьер отметил, что возможность регулировать различные трудовые отношения, а также трудовое время гибко, с учетом современного развития экономики — это важнейшая государственная задача.

ИСТОЧНИК KP.RU