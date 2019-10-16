Владивосток проснулся, пробки в городе достигли 7 баллов

СЕГОДНЯ 01:47 2019-10-16T01:50:16+03:00

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Утром, 16 октября, движение в четырех районах Владивостока оказалось затруднено. Транспортные заторы сковали основные магистрали города, на данный момент пробки достигли отметки в 7 баллов. Не исключено, что в ближайшее время дорожная обстановка может еще ухудшиться, сообщает «КП»-Владивосток».

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», внушительный транспортный затор образовался на проспекте 100-летия Владивостока. При этом пробка на въезде в город начинается от «Аккадемического городка» и тянется до железнодорожного переезда на «Постышева». В обратном направлении движении замедленно» с «Гоголя» до «Второй Речки». Уже традиционно транспортный коллапс при подъеме с «Гоголя» на «Инструментальный завод».

Медленно двигается транспорт с кольца «3-ей Рабочей» на Народный проспект и проспект Красного Знамени. Наблюдается затор в районе «Голубиной Пади», на кольце «Фуникулера» и при спуске на Суханова.

С Олега Кошевого вынуждены терять время в пробке автомобилисты, движущиеся в центр по Золотому мосту. Транспортный затор также на Харьковской и на подъезде к Фастовской.

Замерла в ожидании движения в сторону центра – Луговая и параллельная улица Шепеткова. Затруднен проезд в направлении центра на Гайдамаке и Авангарде.

Пробки сковали столицу ПриморьяФото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU