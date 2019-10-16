2019-10-16T05:34:23+03:00
Происшествия

Вооружены и особо опасны: группировка браконьеров с карабинами и тепловизором объявила охоту на косуль в Приморье

Теперь банде грозит штраф до 1 миллиона рублей и колония
Кристина ГРИН
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Всего задержали четверых браконьеров.Всего задержали четверых браконьеров.Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
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Два месяца назад в Центр «Амурский тигр» просочилась информация о том, что в Пожарском районе орудует банда браконьеров. В тревожном сообщении говорилось о том, что охотится группировка на животных с применением специальных приборов. Чтобы выяснить, достоверны ли сведения, сотрудники спецгруппы отправились на место.

Там, в «тихой зоне», где даже не выдаются разрешительные документы на охоту, нашли след вездехода. Чуть позже инспекторы услышали выстрелы. Когда спецгруппа приблизилась к браконьерам, они уже собирались поменять локацию, чтобы убить уже других животных. Но сбежать не удалось никому из преступников, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Центра «Амурский тигр».

Задержали четверых, у каждого из них была своя роль: кто-то специально ослеплял животных, а кто-то производил выстрелы в «цель». Все четверо оказались жителями Лучегорска. В грузовом отсеке вездехода нашли 9 туш косуль.

«Вооружение» браконьеров впечатляет, при себе у них нашли: два полуавтоматических карабина с оптическими прицелами, боеприпасы к ним, тепловизоры, прожекторные фонари, рыболовные сети. Все снаряжение вместе с вездеходом изъяли сотрудники полиции. Мясо отправил на экспертизу. Оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Набор изъятого и размах деятельности граждан, говорит о том, что для них это был не случайный выезд, а системный «промысел». Надо сказать, что использование гусеничного вездехода, оптики с подсветкой, тепловизоров, полуавтоматических карабинов и прожекторных фар не оставляло животным никаких шансов. Это нельзя назвать охотой, настоящему охотнику такое варварство и приснится не может. По сути, это было убийство ради преступной «наживы», при чём со всех сторон бесчестное, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». - Согласно нашим данным, изобличение таких групп граждан очень эффективно в плане увеличения численности копытных животных, которые являются залогом существования настоящих охотников – тигра и законопослушных граждан, охотящихся в ареале тигра.

Если уголовное дело все же возбудят, но преступникам грозит штраф до 1 миллиона рублей и до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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