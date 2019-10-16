Платите по квитанциям вовремя!

СЕГОДНЯ 05:10 2019-10-16T05:10:05+03:00

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В преддверии отопительного сезона заместитель директора по сбытовой деятельности филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Викторович Червонный ответил на самые распространенные вопросы горожан, касающиеся несвоевременной оплаты счетов и мер, применяемых к злостным неплательщикам.

Добрый день! Валерий Викторович, какие меры применяются в отношении неплательщиков?

- Добрый день! Во-первых, мы согласно пункту 4 статьи 155 Жилищного кодекса РФ лицам, несвоевременно выполнившим платежи за коммунальные услуги, начисляем пеню. Далее всем нашим неплательщикам мы рассылаем уведомления о сумме и наличии задолженности с просьбой ее своевременно погасить. В тех случаях, когда абоненты не реагируют на наши уведомления, мы подаем исковые заявления в суд и после получения исполнительного листа работаем с судебными приставами по взысканию данной задолженности в принудительном порядке. Это наложение арестов на банковские счета, запрет выезда заграницу, арест имущества, отключение неплательщиков от ГВС и так далее. Помимо этого с департаментом социальной защиты заключено соглашение по обмену информацией о задолженности за тепловую энергию и горячую воду. В случае наличия задолженности отделы соцзащиты приостанавливают выплаты льгот и субсидий до полного погашения долга или заключения соглашения о реструктуризации задолженности.

Добрый день, Валерий Викторович! Я знаю, что вы отключаете должников от горячего водоснабжения. Как часто происходит эта процедура? Как происходит эта процедура?

- Здравствуйте! Согласно внесенным изменениям в постановлении Правительства РФ № 354 значительно упростили процедуру отключения. Сейчас мы имеем право отключить должника спустя 20 дней после его официального уведомления, при этом появились новые способы информирования недобросовестных абонентов: достаточно телефонного звонка, SMS-сообщения, сообщения на электронную почту, в личном кабинете или размещения текста предупреждения на квитанции. При этом произвести отключение горячей воды можно, если задолженность превышает две месячные суммы оплаты. Хочу отметить, что возобновление услуги происходит только после полного расчета с энергокомпанией.

Здравствуйте! А вот если желание оплатить долг есть, а финансовой возможности нет? Что в таком случае делать?

- Конечно! Мы прекрасно понимаем, что у многих существуют проблемы материального характера: кто-то потерял работу, кому-то задерживают заработную плату. И сегодня каждому, кто по каким-либо причинам не в состоянии рассчитаться с долгом единовременно, наша компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга - поэтапном погашении. Рассрочка может составить до 12 месяцев!

- Важно понимать, что все средства, полученные за оказанные коммунальные услуги - за теплоснабжение, направляются организацией на подготовку теплосетей, а также оборудования станций и котельных к отопительному сезону. Своевременная оплата - важная составляющая успешного прохождения отопительного сезона. Особенно актуальным вопрос по неплательщикам становится с началом отопительного сезона, ведь горожане начинают платить не только за горячую воду, но и за отопление. Именно в это время долг как физических, так и юридических лиц перед энергокомпанией сильно возрастает. Вывод один: не нужно копить долги, а если по каким-то причинам долг существует и нет возможности его единовременного погашения, то всегда можно обратиться в абонентский отдел и заключить соглашение о реструктуризации, - рассказал заместитель директора по сбытовой деятельности филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Викторович Червонный.

ВАЖНО

По вопросам заключения соглашения о реструктуризации долга, начисления, перерасчета и оплаты горячей воды, тепловой и электрической энергии, начислений пени за просрочку платежа, доставки платежных документов, получения справок, изменений сведений в лицевом счете, качества услуг обращайтесь по следующим адресам:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (пн.-пт. 08.00-18.00, сб.09.00-17.00, без перерыва)

Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (пн.-пт. 09.00-18.00, без перерыва)

Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (пн.-пт. 09.00-18.00, без перерыва)

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (чт. 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00)

А также на телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный)

ИСТОЧНИК KP.RU