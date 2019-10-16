2019-10-16T05:54:02+03:00
Общество

Мальчик хочет в Артем: кареглазый путешественник из-за любви к другому городу сбежал со школы Владивостока

11-летний бегунок не в первый раз щекочет нервы своим родным, чтобы удовлетворить свое любопытство
Кристина ГРИН
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Присмотритесь возможно, вы видели Кирилла или знаете о его местонахождении. Фото: Примпоиск.Присмотритесь возможно, вы видели Кирилла или знаете о его местонахождении. Фото: Примпоиск.
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В Приморье пропал 11-летний Кирилл. Сегодня, 16 октября, он вышел из дома и пошел в школу, которая расположена на улице Чкалова. Известно, что он даже просидел на одном уроке, но занятия ему наскучили, и он покинул общеобразовательное учреждение. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Примечательно, но волонтерам Кирилл уже знаком. Это не первая пропажа мальчика. Как минимум три раза его находили в соседнем городе Артеме, где он изучал местные достопримечательности.

- Ребенок очень активный и любопытный. Семья абсолютно нормальная, мы постоянно общаемся с его мамой, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Кристина, волонтер Примпоиска. – Есть вероятность, что он сел на автобус и также уехал из города. Может находиться в Артеме и Уссурийске.

Скорее всего, с Кириллом все в порядке, но лучше ускорить поиски мальчика, чтобы любовь к путешествиям не привела к неизбежным последствиям.

Приметы: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, волос светло-русый, глаза карие, носит очки (оправа черного цвета с оранжевыми дужками).

Был одет (предположительно): куртка темно-синего цвета с рыжими полосками, штаны темно- синего цвета, ботинки темно- синего цвета, белая водолазка, синяя кофта с капюшоном на молнии.

Всех, кто может сообщить о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефону +7 914 721-22-32 – Кристина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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