2019-10-16T13:02:10+03:00
Общество

Дерзкая незнакомка на красном Subaru избила девушку за место на парковке во Владивостоке

Полицейские по факту произошедшего проводят проверку
Кристина ГРИН
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33-летняя жительница Владивостока попала в максимально странную ситуацию. Она хотела припарковать свою машину возле одного из домов по улице Давыдова, но «столкнулась» с особой на красном Subaru. Агрессивная девушка решила, что это ее парковочное место, и та должна сиюминутно уехать, освободив ей территорию. Слово за слово, и беседа двух леди уже перешла в словесную перепалку и оскорбления.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», после того, как разговоры не привели ни к каким результатам, девушка на Subaru набросилась на горожанку и избила ее. Потом она просто покинула место преступления на своем красненьком авто.

Шокированная пострадавшая обратилась в отделение полиции с заявлением о нападении. Она описала внешность девушки и попросила оперативников найти агрессивную незнакомку, чтобы привлечь ее к ответственности. Полиция пока проводит проверку и устанавливает личность хулиганки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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