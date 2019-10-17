2019-10-17T02:09:40+03:00
Общество

Многодетным семьям Приморья компенсируют половину расходов на занятия спортом

Однако установлена предельная сумма выплат
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Соответствующий законопроект одобрил парламент регионаСоответствующий законопроект одобрил парламент регионаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Расходы на посещение спортивных учреждений будут возмещать многодетным семьям в Приморье. Соответствующий законопроект одобрил парламент региона, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на АПК.

Размер компенсации на каждого ребенка составит 50 процентов от стоимости посещения спортивной секции. При этом выплата не должна превышать одной тысячи рублей в месяц. Воспользоваться мерой поддержки смогут многодетные семьи, чет доход ниже двукратного прожиточного минимума.

- Новая мера коснется около 31,4 тысячи детей из многодетных семей в возрасте от 5 до 18 лет. Проектом закона предусмотрено, что новая мера социальной поддержки распространяется на период с 1 сентября 2019 года, - сказала Светлана Красицкая, и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края.

Кроме того, будут внесены изменения в закон о компенсации за покупку автомобиля. Теперь семью, у которых шесть и более детей, смогут получать единовременную выплату даже при наличии у них грузового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это городу стыдно»: утренний Владивосток превращается в большую пробку
Необычное граффити неизвестного автора появилось на Алеутской
Соцсети обсуждают странный маневр фуры, которая перекрыла улицу и сломала отражение во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 17 октября 2019 года: без осадков, днем до +16 градусов
Дерзкая незнакомка на красном Subaru избила девушку за место на парковке во Владивостоке
Жительница Приморья украла сына у «бывшего», запретила мальчику выходить из дома и следила за ним по скрытой камере
Мэрия в борьбе с пробками запретила парковаться вдоль Военного шоссе во Владивостоке
Кот Хатико из Приморья едва не умер от голода, дожидаясь хозяина
Буддийский храм, мельница и кузница: старинные корейские поселения покажут туристам нацпарка «Земля леопарда» в Приморье
Сердобольные старушки кормили бездомных собак и едва не погибли под колесами поезда в Приморье
Мальчик хочет в Артем: кареглазый путешественник из-за любви к другому городу сбежал со школы Владивостока
Платите по квитанциям вовремя!
Вооружены и особо опасны: группировка браконьеров с карабинами и тепловизором объявила охоту на косуль в Приморье