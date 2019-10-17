Многодетным семьям Приморья компенсируют половину расходов на занятия спортом

СЕГОДНЯ 02:09 2019-10-17T02:09:40+03:00

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Расходы на посещение спортивных учреждений будут возмещать многодетным семьям в Приморье. Соответствующий законопроект одобрил парламент региона, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на АПК.

Размер компенсации на каждого ребенка составит 50 процентов от стоимости посещения спортивной секции. При этом выплата не должна превышать одной тысячи рублей в месяц. Воспользоваться мерой поддержки смогут многодетные семьи, чет доход ниже двукратного прожиточного минимума.

- Новая мера коснется около 31,4 тысячи детей из многодетных семей в возрасте от 5 до 18 лет. Проектом закона предусмотрено, что новая мера социальной поддержки распространяется на период с 1 сентября 2019 года, - сказала Светлана Красицкая, и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края.

Кроме того, будут внесены изменения в закон о компенсации за покупку автомобиля. Теперь семью, у которых шесть и более детей, смогут получать единовременную выплату даже при наличии у них грузового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU