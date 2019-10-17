«Сладких» снов: приморец включил плиту и едва не умер, заснув

СЕГОДНЯ 05:08 2019-10-17T05:09:38+03:00

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Приморец решил приготовить еду, но заснул, оставив плиту включенной. Его разбудили прибывшие пожарные. ЧП произошло вечером 16 октября в Арсеньеве, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Жильцы пятиэтажного дома на улице Ломоносова сообщили в пожарно-спасательную службу о том, что у них в квартирах стоит сильный запах дыма. В считанные минуты спасатели прибыли на место. Попасть в комнату, в которой оказалось возгорание, они смогли при помощи трёхколенной лестницы. Внутри помещения спал мужчина. На свежий воздух пожарные вынесли его на руках и передали врачам скорой помощи.

Огонь был полностью ликвидирован через 13 минут, после того как жители рассказали о пожаре. Благодаря соседям и слаженной работе сотрудников МЧС, трагедию получилось избежать.

Во избежание подобных происшествий Главное управление МЧС России убедительно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Следует помнить, что пожар легче предупредить, чем потушить.

ИСТОЧНИК KP.RU