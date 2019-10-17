Погиб пассажир: приморец без водительских прав опрокинул авто в кювет

СЕГОДНЯ 05:40 2019-10-17T05:40:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе 135 километра автодороги «Раздольное – Хасан» 52-летний водитель не справился с управлением автомобиля и опрокинул машину в кювет. Вместе с ним в салоне находился пассажир, который от полученных травм скончался, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю. Водителя госпитализировали с различными травмами головы. Ему оказала помощь прибывшая на место бригада медиков.

Сотрудники полиции выяснили, что «шофер» обучения в автошколе не проходил и управлял машиной «Исузу Визард» без водительских прав.

Авария произошла днем на сухом асфальтовом покрытии. По факту ДТП со смертельным исходом проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU