Альфа-Банк будет идентифицировать клиентов по лицу на входе в отделение

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-17T09:53:41+03:00

В течение 3-5 лет Альфа-Банк внедрит во всех своих офисах «phygital-формат» Фото: Евгения ГУСЕВА

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В ближайшие годы Альфа-Банк начнет идентифицировать клиентов по лицу на входе в отделение. Биометрия и геолокация помогут сотрудникам финансовой организации получить доступ к профилю клиента.

В течение 3-5 лет Альфа-Банк внедрит во всех своих офисах «phygital-формат». В данный момент у организации 420 отделений. Об этом пишет newsnn.

По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, сейчас специалисты работают над созданием прототипа отделения будущего - phygital-офиса.

Верхошинский рассказал, что это будет абсолютно новый проект для российского рынка. На входе в банковский офис система посредством геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии будет идентифицировать личность клиента и определять кто именно пришел и какая услуга ему необходима.

На компьютере консультанта банка отобразится профиль клиента и услуги, которые ему подходят. Биометрия поможет клиентам подтверждать операции без предъявления документов.

Данная технология будет тестироваться до середины 2020 года. В конце 2021 года Альфа-Банк планирует внедрить «phygital-формат» в 20% офисов, а в 2022-2024 годах – во всех отделениях. Переоснащение будет включено в затраты организации на ремонт. В 2018 году на эти цели было выделено 1,4 миллиарда рублей, а в 2017 году – 1,3 миллиарда рублей.

В прошлом году Банк России совместно с Роскомнадзором запустил единую биометрическую систему (ЕБС) и обязал финансовые организации делиться с клиентами биометрическими фотографиями и записями их голоса. Часть банков использует биометрию не только для ЕБС, но и для своих корпоративных потребностей.

По словам руководителя группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елены Устюговой, посетители не должны переживать по поводу внедрения технологии распознавания лиц на входе в офис, поскольку личные данные клиентов хранятся и используются только для того, чтобы делать персонализированные предложения (к примеру, если человек звонит в контактный центр). У «phygital-формата» большое будущее, уверена Устюгова.

ИСТОЧНИК KP.RU