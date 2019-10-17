На вид лет 80, в тапочках: пропавшего в Приморье пенсионера не могут найти уже два месяца

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-17T10:50:18+03:00

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Евгений Скрепец ушел из дома в городе Партизанске около двух месяцев назад, 26 августа. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Приморцев просят обратить внимание на фотографию мужчины, возможно, что кто-нибудь видел его или очень похожего на него человека, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Пропавший мужчина 1958 года рождения (61 год), но в приметах указывают, что Евгений может выглядеть значительно старше своего возраста – лет на десять, а то и двадцать. Он худощавого телосложения, рост примерно 176 сантиметров. Волосы темные с сединой, глаза карие. В момент исчезновения был одет в куртку защитного цвета, темно-серое трико, серого цвета футболку и черные тапочки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:

8 (42363) 6-31-81 – ОМВД России по г. Партизанску или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU