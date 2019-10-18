Погода во Владивостоке на 18 октября 2019 года: днем до +14 градусов, без осадков
Погоду в Приморском крае диктует антициклон. Отсюда и переменная облачность в регионе, но все же, по прогнозам синоптиков до осадков дело не дойдет. Температуры воздуха по краю варьируются от +13 до +18 градусов.
Во Владивостоке сегодня без осадков, несмотря на переменную облачность. Днем воздух прогреется максимум до + 14 градусов. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного и сильного.
Циклоны с дождем обойдет стороной и Уссурийск. Здесь также переменная облачность. Температуры воздуха днем колеблются от +15 до +17 градусов. Ветер южный от слабого до умеренного.
В Находке без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах +14 +16 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU