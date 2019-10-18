Во Владивостоке парень в черной маске напал на молодую маму с ребенком в коляске

СЕГОДНЯ 02:22 2019-10-18T02:27:14+03:00

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Жительница Приморья поделилась историей, которой закончилась прогулка с ребенком в пригороде Владивостока. Девушка уверяет, что на нее напал неизвестный в черной маске, начал ее душить и закрывать рот. Молодая мама, защищая себя и малыша, ринулась в ответную атаку. Местной жительнице удалось отбиться, однако пострадавшая была шокирована равнодушием окружающих, сообщает «КП»-Владивосток».

Неприятная история произошла накануне вечером в пригороде Владивостока, около 17:00. По словам участницы инцидента, неизвестный мужчина напал на нее недалеко от колбасного завода на Океанской, на улице Четвертая. Девушка начала бить обидчика по голове и громко кричать, в итоге нападавшему пришлось ретироваться. Что именно хотел незнакомец, напугать или ограбить – остается загадкой. Горожанку шокировал не только сам факт нападения, но и безразличие окружающих, которых она призывала помочь.

– Отдельное «спасибо» идущему впереди мужчине и проезжающим автомобилистам. Когда девушка убегала и кричала – Помогите! Никто не остановился. Так что надеяться на то, что днем, в довольно оживленном месте безопасно, не стоит,– отмечено в сообщении на странице популярного сообщества dpskontrol125rus.

По словам пострадавшей, на вид молодому мужчине 20-25 лет, на нем была темная длинная куртка, черная медицинская маска и очки для зрения, в черной оправе. Нападавший парень худощавого телосложения рост 175-180. Девушка предупредила общественность об опасном человеке, отметив, что в лесочке, где прогуливалась она, часто гуляют другие мамы с колясками.

– Какое счастье, что она смогла вырваться. Вот, что никто не помог, это прям ужас. Бедная девушка, сколько пережила. Надеюсь, эту тварь найдут, таких нужно ограждать от общества, – отмечают возмущенные пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU