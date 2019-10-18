2019-10-18T02:27:14+03:00
Происшествия

Во Владивостоке парень в черной маске напал на молодую маму с ребенком в коляске

Шокировало равнодушие: окружающие решили не спешить на помощь девушке с малышом
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вблизи сфотографировать нападавшего не удалось. Фото:dpskontrol125rusВблизи сфотографировать нападавшего не удалось. Фото:dpskontrol125rus
Изменить размер текста:

Жительница Приморья поделилась историей, которой закончилась прогулка с ребенком в пригороде Владивостока. Девушка уверяет, что на нее напал неизвестный в черной маске, начал ее душить и закрывать рот. Молодая мама, защищая себя и малыша, ринулась в ответную атаку. Местной жительнице удалось отбиться, однако пострадавшая была шокирована равнодушием окружающих, сообщает «КП»-Владивосток».

Неприятная история произошла накануне вечером в пригороде Владивостока, около 17:00. По словам участницы инцидента, неизвестный мужчина напал на нее недалеко от колбасного завода на Океанской, на улице Четвертая. Девушка начала бить обидчика по голове и громко кричать, в итоге нападавшему пришлось ретироваться. Что именно хотел незнакомец, напугать или ограбить – остается загадкой. Горожанку шокировал не только сам факт нападения, но и безразличие окружающих, которых она призывала помочь.

– Отдельное «спасибо» идущему впереди мужчине и проезжающим автомобилистам. Когда девушка убегала и кричала – Помогите! Никто не остановился. Так что надеяться на то, что днем, в довольно оживленном месте безопасно, не стоит,– отмечено в сообщении на странице популярного сообщества dpskontrol125rus.

По словам пострадавшей, на вид молодому мужчине 20-25 лет, на нем была темная длинная куртка, черная медицинская маска и очки для зрения, в черной оправе. Нападавший парень худощавого телосложения рост 175-180. Девушка предупредила общественность об опасном человеке, отметив, что в лесочке, где прогуливалась она, часто гуляют другие мамы с колясками.

– Какое счастье, что она смогла вырваться. Вот, что никто не помог, это прям ужас. Бедная девушка, сколько пережила. Надеюсь, эту тварь найдут, таких нужно ограждать от общества, – отмечают возмущенные пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Владивостока приглашают на бесплатную субботнюю прогулку по осеннему лесу
Распродажа одежды «с дымком» из сгоревшего ТЦ «Максим» пройдет во Владивостоке
Батя, держись: установленный во Владивостоке шлагбаум не позволил проехать скорой к пациенту
Второй день ищут водителя фуры, снесшего дорожные столбики в центре Владивостока
Власти Сахалина проведут служебную проверку в школе, где одноклассники избили девочку за напоминание о домашнем задании
Варенье, соленья, овощи и мед: во Владивостоке развернулась общегородская ярмарка
Владимир Путин назначил в приморский СК лучшего следователя Пензенской области
Полиция задержала гонщика, который спровоцировал массовое ДТП в Уссурийске
Острый нюх служебной собаки помог в Приморье задержать преступника
Золотой мост стоит: утренние пробки снова сковали центр Владивостока
«Эх, Семен Семеныч»: жители Владивостока обсуждают поведение пушистого авантюриста
СК проверяет школу на Сахалине, в которой одноклассники избили 10-летнюю девочку за напоминание о домашнем задании
Погода во Владивостоке на 18 октября 2019 года: днем до +14 градусов, без осадков
Маленькая золушка из Находки: у девочки застряла нога в ливневке
Почти десятка: уровень пробок во Владивостоке может достигнуть максимального
«Включение отопления, вероятно, не произойдет до конца следующей недели»: в мэрии обсудили начало отопительного сезона во Владивостоке
На вид лет 80, в тапочках: пропавшего в Приморье пенсионера не могут найти уже два месяца
Автовладелец натравил на инспектора ДПС бойцовскую собаку и попытался сбежать
Альфа-Банк будет идентифицировать клиентов по лицу на входе в отделение