Распродажа одежды «с дымком» из сгоревшего ТЦ «Максим» пройдет во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-18T07:39:08+03:00

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Предприниматели, которые пострадали от серьезного пожара в ТЦ «Максим», устраивают распродажу уцелевших товаров. Напомним, что торговый центр загорелся 21 сентября. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, тушили здание почти сутки.

Устраивая распродажи, предприниматели надеются хотя бы частично компенсировать ущерб. Почти у всех товар застрахован не был, и когда бизнесменам возместят убытки – непонятно. А тут прекрасная возможность немного восполнить потери и порадовать жителей скидками на детскую, мужскую и женскую одежду (в том числе и верхнюю), а также обувь.

- Предприниматели привели в порядок товар, который не пострадал от огня, и готовы по сниженным ценам предложить его», – рассказала Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

Распродажа пройдет в ближайшие выходные, 19 и 20 октября. Место – Школьный рынок по улице Борисенко (остановка «Школьная»). Распродажа будет проходить с 10.00 до 18.00. В планах сделать такую акцию постоянной и проводить ее до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU