2019-10-18T08:46:08+03:00
Общество

Приморские синоптики передают на воскресенье +22 градуса тепла

Над краем задержится антициклон
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке потеплеетВо Владивостоке потеплеетФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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В ближайшие выходные дни 19-20 октября в Приморском крае продолжится потепление. По прогнозам синоптиков, в воскресенье днем воздух прогреется до +22 градусов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на портал «Примпогода».

В Приморье задержится антициклон. Сегодня днем, 18 октября, жители края наслаждаются ясной и маловетреной погодой. Температура воздуха выше вчерашней на 1-3 градуса, но это далеко не рекорд. Повышение температуры будет наблюдаться в течение двух последующих дней. Так, в субботу столбики термометров покажут +12…+19 градусов, а в воскресенье +15…+22 градуса. Вероятность выпадения осадков небольшая.

Во Владивостоке синоптики также прогнозируют хорошую погоду в выходные дни. Днем температура воздуха будет +13…+16 градусов, а ночью +8…+10 градусов. Осадки если и выпадут, то кратковременные и незначительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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