«Паркуром занимается или на работу идет»: недружелюбная обезьяна бегает по Уссурийску
В приморском городе Уссурийск местные жители встретились с нетипичным для этих мест животным. Ловкую обезьяну заметили люди в районе местного таксопарка и сняли на видео. Судя по кадрам, экзотическом зверю это не понравилось.
Видео моментально распространилось по социальным сетям. Многие пользователи оказались знакомы с приматом, который, скорее всего, является звездной местного контактного зоопарка. По словам людей, обезьяна не отличается дружелюбностью и может повести себя агрессивно.
- Я с ней знакома. Похоже эта макака с контактного зоопарка сбежала, - пишет olesia_2018_.
Недружелюбная обезьяна бегает по Уссурийску.Видео: mark2_cheСоциальные сети
Но все же некоторые высказывают беспокойство: на улице уже холодно, а мартышки - теплолюбивые звери. Да и привыкла обезьяна к людям, поэтому вряд ли сможет найти себе пропитание.
- Во Владивостоке кабаны, козлы! В Уссурийске обезьяны. Где-то зоопарк распустили? - интересуется viktoria141283.
- В Такси на собеседование ходила? - комментирует timoshin788.
ИСТОЧНИК KP.RU