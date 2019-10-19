«Паркуром занимается или на работу идет»: недружелюбная обезьяна бегает по Уссурийску

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-19T07:01:43+03:00

По словам людей, обезьяна может повести себя агрессивно.. Фото: mark2_che Фото: Социальные сети

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В приморском городе Уссурийск местные жители встретились с нетипичным для этих мест животным. Ловкую обезьяну заметили люди в районе местного таксопарка и сняли на видео. Судя по кадрам, экзотическом зверю это не понравилось.

Видео моментально распространилось по социальным сетям. Многие пользователи оказались знакомы с приматом, который, скорее всего, является звездной местного контактного зоопарка. По словам людей, обезьяна не отличается дружелюбностью и может повести себя агрессивно.

- Я с ней знакома. Похоже эта макака с контактного зоопарка сбежала, - пишет olesia_2018_.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/738759" frameborder="0"></iframe> Недружелюбная обезьяна бегает по Уссурийску.Видео: mark2_cheСоциальные сети

Но все же некоторые высказывают беспокойство: на улице уже холодно, а мартышки - теплолюбивые звери. Да и привыкла обезьяна к людям, поэтому вряд ли сможет найти себе пропитание.

- Во Владивостоке кабаны, козлы! В Уссурийске обезьяны. Где-то зоопарк распустили? - интересуется viktoria141283.

- В Такси на собеседование ходила? - комментирует timoshin788.

ИСТОЧНИК KP.RU