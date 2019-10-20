2019-10-20T09:09:26+03:00
Происшествия

Как в боевиках: в Приморье были похищены двое мужчин

Жертвы находились в гаражном боксе, пока их не вызволили сотрудники полиции
Поделиться:
Сейчас злоумышленники задержаныСейчас злоумышленники задержаныФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В пгт. Лучегорское произошел по настоящему киношный инцидент - двое злоумышленников среди белого дня похитили двоих мужчина. Жертв отвезли в гаражный бокс, где они находились около суток, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мужчины были похищены в четверг, 17 октября. Сутки злоумышленники удерживали их в гаражном боксе возле дома по улице Трубецкова. Вызволили мужчин сотрудники полиции.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых стражи правопорядка уже задержали. Ими оказались двое мужчин 1982 и 1999 года рождения. Пока что они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За убийство собаки догхантеру светит уголовное дело
«Я ничего не должен»: очередной конфликт из-за отсутствия валидатора в автобусе разгорелся во Владивостоке
Из-за густого тумана сотни пассажиров не смогли вовремя улететь из Владивостока
Тренер владивостокского “Луча” подал в отставку из-за неудачного матча
Туман и без осадков: погода на 20 октября
Синоптики предупредили жителей Приморья об опасности на выходных
Во Владивостоке дорожный хулиган угрожал оружием водителю, который сделал ему замечание
«Паркуром занимается или на работу идет»: недружелюбная обезьяна бегает по Уссурийску
Сероглазый пожилой мужчина с красным рюкзаком пропал во Владивостоке
Жителя Владивостока во время пьяной драки выбросили с девятого этажа, но он выжил
«Люди зажаты, все в крови»: страшное ДТП произошло ночью во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 19 октября 2019 года: днем до +15 градусов
Портовики и их семьи облагораживают Находку, Врангель и окрестности
Фонд «Восточный Порт» и жители Врангеля назвали новый сквер именем Геннадия Жебелева
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Спасатели нашли труп пропавшего в Приморье рыбака
Приморские синоптики передают на воскресенье +22 градуса тепла