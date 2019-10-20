Как в боевиках: в Приморье были похищены двое мужчин
В пгт. Лучегорское произошел по настоящему киношный инцидент - двое злоумышленников среди белого дня похитили двоих мужчина. Жертв отвезли в гаражный бокс, где они находились около суток, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, мужчины были похищены в четверг, 17 октября. Сутки злоумышленники удерживали их в гаражном боксе возле дома по улице Трубецкова. Вызволили мужчин сотрудники полиции.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых стражи правопорядка уже задержали. Ими оказались двое мужчин 1982 и 1999 года рождения. Пока что они находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU