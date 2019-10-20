Как в боевиках: в Приморье были похищены двое мужчин

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-20T09:09:26+03:00

Жертвы находились в гаражном боксе, пока их не вызволили сотрудники полиции

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В пгт. Лучегорское произошел по настоящему киношный инцидент - двое злоумышленников среди белого дня похитили двоих мужчина. Жертв отвезли в гаражный бокс, где они находились около суток, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мужчины были похищены в четверг, 17 октября. Сутки злоумышленники удерживали их в гаражном боксе возле дома по улице Трубецкова. Вызволили мужчин сотрудники полиции.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых стражи правопорядка уже задержали. Ими оказались двое мужчин 1982 и 1999 года рождения. Пока что они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU