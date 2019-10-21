Голубоглазый пенсионер почти без зубов и в панаме пропал в Приморье

СЕГОДНЯ 04:02 2019-10-21T04:02:44+03:00

Александр Яньшин больше недели не выходит на связь с родными и близкими

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В приморском селе Воздвиженка ищут Александра Яньшина. Мужчина вышел из дома 12 октября и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на ПримПоиск.

Александру Яньшину 65 лет, мужчина высокого роста – 180-185 сантиметров – и плотного телосложения. Волосы у пенсионера густые и седые, глаза голубые. Из особых примет – отсутсвует большое количество зубов.

Из дома мужчина ушел в белой панаме, черной ветровке, синем трико и резиновых сапогах по колено. На руках у пенсионера были рабочие перчатки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра, просят позвонить по телефонам: 8 (4234)-32-30-31 - ОВД России по Уссурийск или 02, 102 – полиция, 8 914 721 22 32 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU