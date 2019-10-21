Да здравствуют тазики: масштабное отключение горячей воды грядет во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-21T09:15:13+03:00

Отключение горячей воды будет проводиться в два этапа Фото: Мария ЛЕНЦ

В списке тех, кто останется без коммунальной услуги, значится более 100 адресов

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Тысячи жителей и гостей Владивостока останутся без горячей воды. Потерпеть придется почти сутки. Причина – работы на теплосетях, передает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу «Приморской генерации».

Отключение горячей воды будет проводиться в два этапа. Первый стартовал 21 октября в 14:00. Планируется, что возобновят подачу воды на следующий день, 22 октября, в 17:00. Коммунальной услуги пока нет по следующим адресам:

Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;

Арсеньева: 6, 8;

Бестужева: 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в;

Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Рылеева: 8;

Светланская: 16;

Станюковича: 10, 12, 14, 16;

Трудовой: 1а.

Второй этап начнется также, 21 октября, но в 20:00. Вернется горячая вода в квартиры ровно через сутки. «КП» публикует список адресов, где временно не будет коммунальной услуги:

Адмирала Фокина: 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 24/15, 24/15, 26/2, 26/2, 26/3, 26/3, 26/4, 26/4;

Береговая: 3, 6, 8;

Корабельная Набережная: 7;

Лазо: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Луцкого: 12, 16;

Некрасовский: 1, 3, 5, 18;

Океанский: 7, 8, 10б, 12;

Океанский: 30;

Пограничная: 12б, 12б;

Пологая: 50, 54а, 55, 56, 58, 60, 62, 62а, 63, 65, 65а, 65б, 66, 68, 69, 72, 72у;

Почтовая: 2;

Прапорщика Комарова: 32, 36, 42, 48, 52, 54;

Светланская: 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39;

Семеновская: 5а, 5а, 7, 7, 9б, 9б, 20, 25а, 30, 32, 34;

Суханова: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 8, 8д, 11, 13, 20а;

Трудовой: 13;

Уборевича: 10/3, 10/4, 10/9, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 20а, 20а/1, 21/1, 22, 24, 25, 25а, 26,

28, 30/37;

Уборевича: 5а, 6, 8, 9а;

Фонтанная: 57.

ИСТОЧНИК KP.RU