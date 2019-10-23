2019-10-23T00:35:32+03:00
Общество

В Приморье жара: синоптики предупредили жителей региона обопасности

В крае тепло, но это чревато серьезными последствиями
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Во Владивостоке переменная облачность, без осадковВо Владивостоке переменная облачность, без осадковФото: Амир Закиров
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Сегодня, 23 октября, в Приморье погоду определяет гребень антициклона. В регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. В среднем температура воздуха буде в пределах +13…+18 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый, со второй половины дня северный умеренный. Воздух прогреется до +14…+16 градусов.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северный слабый, со второй половины дня умеренный. Столбик термометра покажет +16…+18 градусов. В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый, со второй половины дня умеренный. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.

В регионе установилась сухая погода, которая может привести к сильным лесным пожарам. В связи с этим в Приморье объявлен «желтый» уровень опасности и установлен четвертый (высокий) класс пожароопасности. Предупреждение будет действовать до !!:00 24 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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