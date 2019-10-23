2019-10-23T01:10:56+03:00
Общество

Дату и время мощного ливня во Владивостоке назвали синоптики

Заесть часов в дальневосточной столице может выпасть больше трети месячной нормы осадков
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Очень сильный ливневый дождь, предварительно, начнется в предстоящую пятницуОчень сильный ливневый дождь, предварительно, начнется в предстоящую пятницуФото: Татьяна Коркина
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Специалисты уточнили прогноз по ожидающимся осадком во Владивостоке. Судя по прогнозам портала «Расписание погоды», ливень будет продолжительным и неслабым - за шесть часов может выпасть более 30 миллиметров осадков.

Согласно данным портала, очень сильный ливневый дождь начнется в предстоящую пятницу, 25 октября, в 22:00 вечера. Лить будет примерно до 4:00. Утром долгожданного, но испорченного выходного (26 октября) также мощный ливень и туман.

Распогодится во Владивостоке, по предварительному прогнозу, в период с 10:00 до 16:00 часов. До конца недели без осадков и переменная облачность. Температуры довольно высокие - в пределах +9…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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