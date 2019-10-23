«Дети постарались»: сильный пожар обсуждают соцсети во Владивостоке
В ночь на среду, 23 октября, во Владивостоке произошел сильный пожар - огонь охватил мусорные баки на улице Фадеева. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях.
- Пожар на Фадеева 12, автор утверждает, что детки постарались, - гласит подпись под видео.
Пользователи, по всей видимости знакомые с ситуацией, сразу отметили, что пожар случился неспроста. Дело в том, что в этих мусорных баках была гора мусора, в основном - коробок, которые свозят с китайского рынка на Спортивной. В комментариях под видео люди пишут, что похожая ситуация по всей улице Фадеева.
- Ну хоть так избавимся от мусора, а то там вечно мусор выше крыш лежит, - пишет rimbro652.
На месте пожара работали спасатели. Возгорание удалось ликвидировать.
ИСТОЧНИК KP.RU