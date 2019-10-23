«Дети постарались»: сильный пожар обсуждают соцсети во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:57 2019-10-23T02:00:20+03:00

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В ночь на среду, 23 октября, во Владивостоке произошел сильный пожар - огонь охватил мусорные баки на улице Фадеева. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях.

- Пожар на Фадеева 12, автор утверждает, что детки постарались, - гласит подпись под видео.

Пользователи, по всей видимости знакомые с ситуацией, сразу отметили, что пожар случился неспроста. Дело в том, что в этих мусорных баках была гора мусора, в основном - коробок, которые свозят с китайского рынка на Спортивной. В комментариях под видео люди пишут, что похожая ситуация по всей улице Фадеева.

- Ну хоть так избавимся от мусора, а то там вечно мусор выше крыш лежит, - пишет rimbro652.

На месте пожара работали спасатели. Возгорание удалось ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU