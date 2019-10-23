Пенсионер погубил женщину, нагло выехав на дорогу и спровоцировав ДТП

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-23T12:19:45+03:00

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Семидесятилетний мужчина, выезжая с придомовой территории, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с другим автомобилем. Не ожидавшее столкновения авто изменило траекторию и сбило женщину. Пострадавшая скончалась по пути в лечебное учреждение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УВМД по Приморскому краю.

Смертельная авария произошла в Большом Камне рядом с жилым домом на улице Приморского Комсомола. Погибшей женщине было 55 лет. По факту ДТП возбудили уголовное дело. А виновника аварии, водительский стаж которого, кстати, 16 лет, привлекли пока что только к административной ответственности.

В настоящее время все обстоятельства данного происшествия выясняются. Назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU