Индийских металлургов заинтересовали технологии АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-24T09:32:05+03:00

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Руководство ОАО «УГМК» и АО «Восточный Порт» продемонстрировали накануне новый проект Третьей очереди специализированного угольного терминала для индийской делегации глав крупнейших металлургических компаний Индии во главе с Министром природного газа, нефти и стали Республики Индия Д. Прадханом. Индийские металлурги высоко оценили техническую оснащенность терминала крупнейшей стивидорной компании России, сообщает «КП»-Владмивосток».

Зарубежных гостей заинтересовали уникальные конкурентные преимущества АО «Восточный Порт»: многоступенчатая магнитная очистка угля от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, включая работу в условиях низких температур, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника, лучший уровень промышленной экологии среди угольных портов России. Благодаря этим преимуществам грузовладельцы получают гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является основным условием поставки российского угля в адрес металлургических заводов Индии.

Визит индийских металлургов на Третью очередь угольного терминала АО «Восточный Порт». Фото: «Восточный Порт»

Встреча портовиков и металлургов состоялась в рамках визита бизнес-миссии индийских компаний, в том числе представителей JSW Steel, Tata Steel, Coal India Limited, Steel Authority of India Limited во главе с Министром нефти, природного газа и стали Республики Индия. Визит был организован благодаря ПАО «НК Роснефть» с целью укрепления торгово-экономических связей с Республикой Индия, а также по итогам проведенного в г. Владивосток V Восточного экономического форума.

В ходе V ВЭФ состоялся официальный запуск Третьей очереди специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт». Во время посещения стенда компании первые лица России и Индии наблюдали за погрузкой первого судна с причала Третьей очереди высококачественным углем АО «УК «Кузбассразрезуголь» для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd.

– С 2016 года в Индии происходит масштабное обновление инфраструктуры. Благодаря этому огромное развитие в стране получают проекты металлургии, которой нужен высококачественный коксующийся уголь. Россия имеет все возможности по качеству сырья и высокотехнологичным морским терминалам для того, чтобы стать приоритетным мировым поставщиком для индийских компаний, – отметила директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

О планах на будущее подробнее рассказал управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

– Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря достигнутой пропускной способности АО «Восточный Порт» до 55 млн тонн российские угледобывающие предприятия получили новые возможности для долгосрочных поставок своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметил Вадим Байбак.

Зарубежные гости отметили уникальные конкурентные преимущества порта. Фото: АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

АО «Восточный Порт» – порт свободного доступа. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2018 году составил 24,3 миллиона тонн.

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» – первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 миллионов тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 миллиардов рублей реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU