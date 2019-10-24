2019-10-24T12:11:32+03:00
Происшествия

Гейзер во дворе: большегруз проломил асфальт и повредил водопровод во Владивостоке

Бесплатный аттракцион для зевак появился в Первореченском районе города [видео]
Милана СОКОЛ
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Грузовик провалился, повредив инженерные коммуникации. Фото: dpskontrol_125rusГрузовик провалился, повредив инженерные коммуникации. Фото: dpskontrol_125rus
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В неприятной ситуации 24 октября оказался водитель большегруза, под которым не выдержало дорожное покрытие. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», ЧП случилось на проспекте 100-летия Владивостока, 53. Груженый Isuzu повредил водопровод, устроив бесплатный аттракцион для зевак.

Горячий источник неприродного происхождения появился после провала покрытия во время движения большегруза по межквартальной дороге. По свидетельствам очевидцев, одного из колес грузовика повредило, проложенный во дворе водопровод. Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» специалист пресс-службы «Приморского водоканала», уже поступало несколько вызовов с указанного адреса, однако инженерные коммуникации организации не принадлежат.

Гейзер во дворе Владивостока после провала большегруза.Видео: Ak_vdk

Устранением протечки занимались специалисты «МУПВ ВПЭС», именно они отвечают за инженерные коммуникации на данном участке.

- В связи с тем, что тяжелый грузовик не удавалось долгое время передвинуть, работы закончились только недавно. Масштаб происшествия и степень материального ущерба будет известна после экспертизы, - прокомментировали сотрудники пресс-службы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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