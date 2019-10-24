Как в американском сериале: студентку ВГУЭСа облили горячим чаем и опрокинули ее еду

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-24T10:26:10+03:00

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Инцидент произошел 9 октября во время обеда. Двадцатилетнюю студентку ВГУЭСа оскорбили и облили горячим чаем прямо в школьной столовой. Ее еду опрокинули на пол. Обидчицами выступи две «леди», с которыми она даже не знакома. Пострадавшая попросила полицейских разобраться в ситуации и наказать обидчиц, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД по городу Владивостоку.

После того как девушки обидели студентку, она позвонила в полицию. В городском управлении корреспонденту «Комсомолки» прокомментировали ситуацию.

- Регистрация такая действительно была, но в возбуждении административного производства девушке отказали. Не подтвердился факт.

Это означает, что основания для возбуждения дела все же не было. К примеру, девушке могли не нанести физический вред.

ИСТОЧНИК KP.RU