2019-10-24T10:26:10+03:00
Общество

Как в американском сериале: студентку ВГУЭСа облили горячим чаем и опрокинули ее еду

Девушка попросила полицейских наказать обидчиц
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Владивостокскую студентку оскорбили. Фото: pixabay.comВладивостокскую студентку оскорбили. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 9 октября во время обеда. Двадцатилетнюю студентку ВГУЭСа оскорбили и облили горячим чаем прямо в школьной столовой. Ее еду опрокинули на пол. Обидчицами выступи две «леди», с которыми она даже не знакома. Пострадавшая попросила полицейских разобраться в ситуации и наказать обидчиц, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД по городу Владивостоку.

После того как девушки обидели студентку, она позвонила в полицию. В городском управлении корреспонденту «Комсомолки» прокомментировали ситуацию.

- Регистрация такая действительно была, но в возбуждении административного производства девушке отказали. Не подтвердился факт.

Это означает, что основания для возбуждения дела все же не было. К примеру, девушке могли не нанести физический вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Гейзер во дворе: большегруз проломил асфальт и повредил водопровод во Владивостоке
Почта России превратит детские рисунки в новогодние открытки
Индийских металлургов заинтересовали технологии АО «Восточный Порт»
Третий пострадавший при пожаре на «Морском кладбище» скончался в больнице Владивостока
Очевидцы сообщают о гранте в жилом микрорайоне Владивостока
При подключении впечатлений от Wink интернет от «Ростелеком» выгоднее
СК начал проверку по факту гибели двух человек на кладбище Владивостока
В районе Русского острова во Владивостоке утонул молодой дайвер
В Приморье горят леса: больше 250 гектаров уничтожено за сутки
Двое человек погибли в пожаре на кладбище во Владивостоке
Его искали неделю: устроивший погром в центре Владивостока дальнобойщик оказался из Самары
Синоптики назвали дату грозовых ливней в Приморье
Рыжая и брюнетка: девочки сбежали из реабилитационного центра «Парус надежды» во Владивостоке
«Меня разыскивает ФСБ»: жители Владивостока обсуждают «беглого преступника» с гитарой
Ветер северный: во Владивостоке 24 октября облачно, днем до +15 градусов
Пенсионер погубил женщину, нагло выехав на дорогу и спровоцировав ДТП
Ссора из-за дамы: двое приморцев забили мужчину до смерти
Отбывающего «условку» приморца все-таки посадили на два года за неуплату алиментов
Аварию с четырьмя дорогими иномарками во Владивостоке спровоцировала женщина
Отработанные покрышки из Владивостока предложили сжигать в Спасске-Дальнем