Как в американском сериале: студентку ВГУЭСа облили горячим чаем и опрокинули ее еду
Инцидент произошел 9 октября во время обеда. Двадцатилетнюю студентку ВГУЭСа оскорбили и облили горячим чаем прямо в школьной столовой. Ее еду опрокинули на пол. Обидчицами выступи две «леди», с которыми она даже не знакома. Пострадавшая попросила полицейских разобраться в ситуации и наказать обидчиц, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД по городу Владивостоку.
После того как девушки обидели студентку, она позвонила в полицию. В городском управлении корреспонденту «Комсомолки» прокомментировали ситуацию.
- Регистрация такая действительно была, но в возбуждении административного производства девушке отказали. Не подтвердился факт.
Это означает, что основания для возбуждения дела все же не было. К примеру, девушке могли не нанести физический вред.
ИСТОЧНИК KP.RU