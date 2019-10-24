2019-10-24T11:52:45+03:00
Происшествия

Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к возможным ЧС из-за непогоды

В крае ожидаются дожди, переходящие в снег и ветер - автомобилистам советуют поменять резину
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить по номеру: 112В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить по номеру: 112Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к непогоде. Синоптики передали на 25-26 октября сильные дожди, снег и шквалистый ветер, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Фронтальные разделы активного циклона подойдут к краю 25 октября. Из-за них в регионе начнутся интенсивные ливни, усиливающиеся с каждым часом и охватывающие большую территорию. Количество осадков, по прогнозам гидрометеорологов, может достигнуть 20 миллиметров, а в некоторых районах и вовсе «перешагнуть» отметку в 49 единиц за 12 часов и менее. В южной половине края прогремят грозы.

Днем 26 октября осадки прекратятся на западе и юге края. В оставшихся же районах дождь местами начнет переходить в снег. Ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, но порывами будет достигать и больших значений.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Приморья во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку, а автомобилистам – сменить летнюю резину на зимнюю.Если возникнут чрезвычайные ситуации, необходимо звонить по номеру: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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