Не выезжайте на летней резине - потенциально опасную погоду определили синоптики в Приморье
Потенциально опасную погоду прогнозирую синоптики сегодня, 25 октября, в Приморье. По краю в большом количестве выпадут осадки, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на "Примпогоду".
На погодные условия в регионе влияют фронтальные разделы. В течение суток на небе будет стоять сильная облачность, пойдет дождь и сильно похолодает. Во время выпадения осадков синоптики не исключают вероятность грозы. Умеренный ветер берет направление с юга. Температура воздуха +9...+18 градусов.
Завтра, 26 октября, в некоторых районах края дождь превратится в мокрый снег. Автолюбителям советуют поменять летнюю резину на зимнюю. Экстренные и спасательные службы готовятся к возможному разгулу стихии.
Во Владивостоке сегодня с вероятностью 70% ожидается дождь во второй половине дня. Юго-восточный ветер по шкале скорости достигнет отметки "сильный". Температура воздуха +12...+14 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU