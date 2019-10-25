Не выезжайте на летней резине - потенциально опасную погоду определили синоптики в Приморье

СЕГОДНЯ 00:22 2019-10-25T00:55:05+03:00

В случае возникновения ЧС жителям необходимо звонить в экстренные и оперативные службы

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Потенциально опасную погоду прогнозирую синоптики сегодня, 25 октября, в Приморье. По краю в большом количестве выпадут осадки, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на "Примпогоду".

На погодные условия в регионе влияют фронтальные разделы. В течение суток на небе будет стоять сильная облачность, пойдет дождь и сильно похолодает. Во время выпадения осадков синоптики не исключают вероятность грозы. Умеренный ветер берет направление с юга. Температура воздуха +9...+18 градусов.

Завтра, 26 октября, в некоторых районах края дождь превратится в мокрый снег. Автолюбителям советуют поменять летнюю резину на зимнюю. Экстренные и спасательные службы готовятся к возможному разгулу стихии.

Во Владивостоке сегодня с вероятностью 70% ожидается дождь во второй половине дня. Юго-восточный ветер по шкале скорости достигнет отметки "сильный". Температура воздуха +12...+14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU