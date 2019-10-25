Показал, как наносил удары ножом: следователи задержали подозреваемого в убийстве владивостокца

СЕГОДНЯ 00:47 2019-10-25T00:47:42+03:00

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Следователи задержали владивостокца, подозреваемого в убийстве. Мужчина уже дал признательные показания и даже рассказал, как именно наносил удары ножом, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Случай произошел 2 месяца назад на пляже "Чайка" во Владивостоке. Как рассказал задержанный мужчина, он вместе со случайным знакомым выпивал. В ходе пьянки пригубившие начали друг друга оскорблять. Не выдержав, 34-летний подозреваемый, пырнул своего визави ножом в туловище несколько раз.

Следователи уже изъяли предполагаемое оружие, и с помощью него мужчина показал, как именно он ранил, спорившего с ним человека.

На данный момент расследование дела продолжается, вскоре фигуранту изберут меру пресечения.

- Преступление было раскрыто при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и полиции, - сообщают в профильном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU