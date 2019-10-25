2019-10-25T00:47:42+03:00
Общество

Показал, как наносил удары ножом: следователи задержали подозреваемого в убийстве владивостокца

Мужчина уже дал признательные показания
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Мужчину убили ножом во Владивостоке. Фото: pixabayМужчину убили ножом во Владивостоке. Фото: pixabay
Изменить размер текста:

Следователи задержали владивостокца, подозреваемого в убийстве. Мужчина уже дал признательные показания и даже рассказал, как именно наносил удары ножом, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Случай произошел 2 месяца назад на пляже "Чайка" во Владивостоке. Как рассказал задержанный мужчина, он вместе со случайным знакомым выпивал. В ходе пьянки пригубившие начали друг друга оскорблять. Не выдержав, 34-летний подозреваемый, пырнул своего визави ножом в туловище несколько раз.

Следователи уже изъяли предполагаемое оружие, и с помощью него мужчина показал, как именно он ранил, спорившего с ним человека.

На данный момент расследование дела продолжается, вскоре фигуранту изберут меру пресечения.

- Преступление было раскрыто при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и полиции, - сообщают в профильном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не выезжайте на летней резине - потенциально опасную погоду определили синоптики в Приморье
Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Гейзер во дворе: большегруз проломил асфальт и повредил водопровод во Владивостоке
Как в американском сериале: студентку ВГУЭСа облили горячим чаем и опрокинули ее еду
Почта России превратит детские рисунки в новогодние открытки
Индийских металлургов заинтересовали технологии АО «Восточный Порт»
Третий пострадавший при пожаре на «Морском кладбище» скончался в больнице Владивостока
Очевидцы сообщают о гранте в жилом микрорайоне Владивостока
При подключении впечатлений от Wink интернет от «Ростелеком» выгоднее
СК начал проверку по факту гибели двух человек на кладбище Владивостока
В районе Русского острова во Владивостоке утонул молодой дайвер
В Приморье горят леса: больше 250 гектаров уничтожено за сутки
Двое человек погибли в пожаре на кладбище во Владивостоке
Его искали неделю: устроивший погром в центре Владивостока дальнобойщик оказался из Самары
Синоптики назвали дату грозовых ливней в Приморье
Рыжая и брюнетка: девочки сбежали из реабилитационного центра «Парус надежды» во Владивостоке
«Меня разыскивает ФСБ»: жители Владивостока обсуждают «беглого преступника» с гитарой
Ветер северный: во Владивостоке 24 октября облачно, днем до +15 градусов
Пенсионер погубил женщину, нагло выехав на дорогу и спровоцировав ДТП
Ссора из-за дамы: двое приморцев забили мужчину до смерти
Отбывающего «условку» приморца все-таки посадили на два года за неуплату алиментов
Аварию с четырьмя дорогими иномарками во Владивостоке спровоцировала женщина
Отработанные покрышки из Владивостока предложили сжигать в Спасске-Дальнем