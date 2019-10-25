2019-10-25T02:24:52+03:00
Общество

"Хватит ныть! Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе": жители Владивостока об утренних пробках

Пешеходы считают, что им приходится хуже, чем автовладельцам
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Владивосток сковали пробки. Карта: "Яндекс"Владивосток сковали пробки. Карта: "Яндекс"
Изменить размер текста:

Утренний Владивосток 25 октября сковали пробки. Из-за транспортного коллапса жители стали спорить о том, кому приходится хуже: пешеходам или автовладельцам. О ситуации сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Традиционные заторы на дорогах приморской столицы сервис "Яндекс" оценил на 5 баллов. Движение застопорилось на основных магистралях города. Проспекты 100-летия и Красного Знамени очерчены жирной красной линией. Затруднен проезд на улицах Светланской, Володарского, Фонвизина, Адмирала Фокина, Фонтанной, Октябрьской и Луговой. Стоит Золотой мост в сторону центра.

Пробку прокомментировал один из жителей Владивостока, недовольный возмущениями автовладельцев пешеход.

- Хватит ныть, - обратился он к ним. - Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе...

Его высказывание оценили тринадцать человек. Двое выступили против, вероятно, считая, что и водителям есть что противопоставить.

А на чьей стороне выступили бы вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маленького любителя вольной жизни разыскивают в Приморье
Ни себе ни людям: пьяный угонщик разбил чужую машину, решив покататься
Приморское отделение «Единой России» ждет тотальная чистка от Олега Кожемяко
Показал, как наносил удары ножом: следователи задержали подозреваемого в убийстве владивостокца
Не выезжайте на летней резине. Потенциально опасную погоду определили синоптики в Приморье
Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Гейзер во дворе: большегруз проломил асфальт и повредил водопровод во Владивостоке
Как в американском сериале: студентку ВГУЭСа облили горячим чаем и опрокинули ее еду
Почта России превратит детские рисунки в новогодние открытки
Индийских металлургов заинтересовали технологии АО «Восточный Порт»
Третий пострадавший при пожаре на «Морском кладбище» скончался в больнице Владивостока
Очевидцы сообщают о гранате в жилом микрорайоне Владивостока
При подключении впечатлений от Wink интернет от «Ростелеком» выгоднее
СК начал проверку по факту гибели двух человек на кладбище Владивостока
В районе Русского острова во Владивостоке утонул молодой дайвер
В Приморье горят леса: больше 250 гектаров уничтожено за сутки
Двое человек погибли в пожаре на кладбище во Владивостоке
Его искали неделю: устроивший погром в центре Владивостока дальнобойщик оказался из Самары
Синоптики назвали дату грозовых ливней в Приморье
Рыжая и брюнетка: девочки сбежали из реабилитационного центра «Парус надежды» во Владивостоке
«Меня разыскивает ФСБ»: жители Владивостока обсуждают «беглого преступника» с гитарой
Ветер северный: во Владивостоке 24 октября облачно, днем до +15 градусов
Пенсионер погубил женщину, нагло выехав на дорогу и спровоцировав ДТП
Ссора из-за дамы: двое приморцев забили мужчину до смерти
Отбывающего «условку» приморца все-таки посадили на два года за неуплату алиментов
Аварию с четырьмя дорогими иномарками во Владивостоке спровоцировала женщина
Отработанные покрышки из Владивостока предложили сжигать в Спасске-Дальнем