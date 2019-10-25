"Хватит ныть! Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе": жители Владивостока об утренних пробках

СЕГОДНЯ 02:24 2019-10-25T02:24:52+03:00

Пешеходы считают, что им приходится хуже, чем автовладельцам

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Утренний Владивосток 25 октября сковали пробки. Из-за транспортного коллапса жители стали спорить о том, кому приходится хуже: пешеходам или автовладельцам. О ситуации сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Традиционные заторы на дорогах приморской столицы сервис "Яндекс" оценил на 5 баллов. Движение застопорилось на основных магистралях города. Проспекты 100-летия и Красного Знамени очерчены жирной красной линией. Затруднен проезд на улицах Светланской, Володарского, Фонвизина, Адмирала Фокина, Фонтанной, Октябрьской и Луговой. Стоит Золотой мост в сторону центра.

Пробку прокомментировал один из жителей Владивостока, недовольный возмущениями автовладельцев пешеход.

- Хватит ныть, - обратился он к ним. - Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе...

Его высказывание оценили тринадцать человек. Двое выступили против, вероятно, считая, что и водителям есть что противопоставить.

А на чьей стороне выступили бы вы?

ИСТОЧНИК KP.RU