"Хватит ныть! Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе": жители Владивостока об утренних пробках
Утренний Владивосток 25 октября сковали пробки. Из-за транспортного коллапса жители стали спорить о том, кому приходится хуже: пешеходам или автовладельцам. О ситуации сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Традиционные заторы на дорогах приморской столицы сервис "Яндекс" оценил на 5 баллов. Движение застопорилось на основных магистралях города. Проспекты 100-летия и Красного Знамени очерчены жирной красной линией. Затруднен проезд на улицах Светланской, Володарского, Фонвизина, Адмирала Фокина, Фонтанной, Октябрьской и Луговой. Стоит Золотой мост в сторону центра.
Пробку прокомментировал один из жителей Владивостока, недовольный возмущениями автовладельцев пешеход.
- Хватит ныть, - обратился он к ним. - Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе...
Его высказывание оценили тринадцать человек. Двое выступили против, вероятно, считая, что и водителям есть что противопоставить.
А на чьей стороне выступили бы вы?
ИСТОЧНИК KP.RU