Ни себе ни людям: пьяный угонщик разбил чужую машину, решив покататься

СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-25T04:47:15+03:00

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Приморские полицейские задержали пьяного угонщика, который воспользовавшись беспечностью автовладельца, решил покататься. Однако уехать далеко водителю не удалось,32-летний мужчина не справился с управлением и перевернул чужой автомобиль. Теперь ранее судимому жителю грозит новый уголовный срок, сообщает «КП»-Владивосток».

Сообщение о пропаже Toyota Crown поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску от 29-летнего местного жителя. Автовладелец, беспечно оставивший свою ласточку заведенной на несколько минут, горько за это поплатился. Пока мужчина возвращался на работу за вещами, машины и след простыл. Найти угнанную иномарку удалось не далеко от места происшествия. Автомобиль перевернулся, а злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

Подоспевшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили в отношении угонщика протокол. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в крови алкоголя. К тому же у мужчины нет водительского удостоверения. Злостному правонарушителю суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста. По факту угона уже возбуждено уголовное дело. Ранее судимому жителю грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU