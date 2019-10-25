2019-10-25T04:47:15+03:00
Происшествия

Ни себе ни людям: пьяный угонщик разбил чужую машину, решив покататься

Следующая увлекательная поездка может быть в места не столь отдаленные
Милана СОКОЛ
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Угонщик разбил чужое авто. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу УссурийскуУгонщик разбил чужое авто. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску
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Приморские полицейские задержали пьяного угонщика, который воспользовавшись беспечностью автовладельца, решил покататься. Однако уехать далеко водителю не удалось,32-летний мужчина не справился с управлением и перевернул чужой автомобиль. Теперь ранее судимому жителю грозит новый уголовный срок, сообщает «КП»-Владивосток».

Сообщение о пропаже Toyota Crown поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску от 29-летнего местного жителя. Автовладелец, беспечно оставивший свою ласточку заведенной на несколько минут, горько за это поплатился. Пока мужчина возвращался на работу за вещами, машины и след простыл. Найти угнанную иномарку удалось не далеко от места происшествия. Автомобиль перевернулся, а злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

Подоспевшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили в отношении угонщика протокол. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в крови алкоголя. К тому же у мужчины нет водительского удостоверения. Злостному правонарушителю суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста. По факту угона уже возбуждено уголовное дело. Ранее судимому жителю грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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