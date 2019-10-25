2019-10-25T06:01:28+03:00
Общество

Маленького любителя вольной жизни разыскивают в Приморье

Мальчик может находиться в любом пригородном автобусе и электричке
Милана СОКОЛ
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Маленький житель Приморья опять исчез. Фото: primpoisk25Маленький житель Приморья опять исчез. Фото: primpoisk25
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11-летнего Кирилла Виткина разыскивают в Приморье. Мальчик сегодня покинул школу и до настоящего момента его местонахождение не известно. Несмотря на то, что прошло мало времени, у взрослых действительно есть причины для беспокойства. Подобный поступок Кирилла – уже не первый, ранее выходки заканчивались путешествиями по Приморью. При этом излюбленным местом для одиночных поездок стал Артем, сообщает «КП»-Владивосток».

Чуть больше недели назад маленького любителя приключений искали всем Приморьем, однако школьник вновь исчез сегодня. Родственники мальчика переживают, что ребенок может случиться несчастье, ведь для самостоятельных путешествий он еще слишком мал.

На вид мальчику 10-11 лет, худощавого телосложения, волосы русые. Кирилл был одет в белую водолазку, серый жилет, темно-синие брюки, темно-синие ботинки. Кирилл может находиться в любом пригородном автобусе или электричке.

Всех, кто может сообщить о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам: 8914-721-22-32 или 8962-334-51-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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