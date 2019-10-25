2019-10-25T09:02:52+03:00
Происшествия

Один раз сделал это в бутике, второй – в баре, теперь житель Владивостока поедет на нары

Мужчину приговорили к 4 годам и 4 месяца лишения свободы
Кристина ГРИН
Поделиться:
Кроме того, ему на год ограничили свободу по решению суда.Кроме того, ему на год ограничили свободу по решению суда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Речь пойдет о жителе Владивостока, который души не чаял в чужой технике. Сперва он вступил на скользкую дорожку, украв из бутика на Луговой ноутбук. Затем был мобильный телефон, пропавший с барной стойки кафе. Распоряжался имуществом он на свое усмотрение. Однако вскоре о его преступной деятельности узнали оперативники, которые возбудили против него уголовное дело. Накануне мужчина оказался на скамье подсудимых и выслушал приговор.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 2 года 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Путем частичного сложения наказаний фигурант приговорен 4 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год.

Вор свою вину признал полностью и возместил причиненный ущерб в размере 18 тысяч рублей в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонд «Восточный Порт» открыл во Врангеле клуб «Активное долголетие»
Для владивостокцев, сортирующих мусор, могут уменьшить тариф: в городе открылся первый пункт вторсырья
Школа Владивостока, в которой дети сидят на уроках в куртках и шапках, достучалась до властей
Разгневанные прохожие связали педофила, напавшего на маленькую девочку, и повалили на землю со спущенными трусами
Супруга Олега Кожемяко в очередной раз попала в рейтинг богатейших женщин России
Маленького любителя вольной жизни разыскивают в Приморье
Ни себе ни людям: пьяный угонщик разбил чужую машину, решив покататься
Приморское отделение «Единой России» ждет тотальная чистка от Олега Кожемяко
"Хватит ныть! Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе": жители Владивостока об утренних пробках
Показал, как наносил удары ножом: следователи задержали подозреваемого в убийстве владивостокца
Не выезжайте на летней резине. Потенциально опасную погоду определили синоптики в Приморье
Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Гейзер во дворе: большегруз проломил асфальт и повредил водопровод во Владивостоке