Один раз сделал это в бутике, второй – в баре, теперь житель Владивостока поедет на нары

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-25T09:02:52+03:00

Кроме того, ему на год ограничили свободу по решению суда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Речь пойдет о жителе Владивостока, который души не чаял в чужой технике. Сперва он вступил на скользкую дорожку, украв из бутика на Луговой ноутбук. Затем был мобильный телефон, пропавший с барной стойки кафе. Распоряжался имуществом он на свое усмотрение. Однако вскоре о его преступной деятельности узнали оперативники, которые возбудили против него уголовное дело. Накануне мужчина оказался на скамье подсудимых и выслушал приговор.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 2 года 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Путем частичного сложения наказаний фигурант приговорен 4 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год.

Вор свою вину признал полностью и возместил причиненный ущерб в размере 18 тысяч рублей в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU