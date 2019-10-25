Осень, ты ли это? Синоптики уточнили, когда на Владивосток обрушатся мощные грозовые ливни

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-25T10:06:12+03:00

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Погода в Приморье находилась во власти антициклона. Но к региону приближается китайский циклон. Он станет причиной обильных осадков и резкого похолодания. Так, по информации синоптиков, местами в регионе не исключены грозы. Днем 25 октября многие жители Владивостока уже успели попасть под дождь. Синоптики примгидромета уточняют, что к вечеру ситуация лишь усугубиться.

- Ближайшей ночью в городе будет идти дождь, временами сильный. Не исключена гроза. Усилится ветер. Минимальная температура воздуха +4…+6 °С. Утром дождь закончится, но день будет ветреным и прохладным, столбики термометров не поднимутся выше +8…+11 °С, - отмечают в пресс-службе Примгидромета.

Согласно данным сайта rp5, обильные осадки пройдут в дальневосточной столице с 22:00 25 октября и продолжат идти вплоть до 10 утра 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU