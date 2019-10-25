2019-10-25T10:37:54+03:00
Общество

Приют для брошенных гималайских медведей открыли в Приморском крае

«Садгород» приглашает всех желающих посмотреть на косолапых и угостить их лакомствами
Кристина ГРИН
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Торжественное открытие состоится уже в это воскресенье.Торжественное открытие состоится уже в это воскресенье.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Приморском крае построили единственный в России частный приют для гималайских медведей. Назвали его «Кипарисово», и официально свои двери он откроет уже 27 октября.

Идея и реализация проекта принадлежит зоопарку «Садгород». Они и проинформировали о событии в своем аккаунте в социальной сети. Любой желающий может прийти на торжественное мероприятие в воскресенье в час дня.

- Можно привозить следующие угощения, мишки будут очень рады: дыни, арбузы, кедровые орехи, мед в банках, мед в сотах, кабачки, разные другие овощи и фрукты, тыквы, желуди, - говорят сотрудники зоопарка в сети.

Чтобы добраться до приюта, нужно ориентироваться по указателю «Тимофеевка». За ним нужно будет повернуть направо. Приют будет виден с трассы в полях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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