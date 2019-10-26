Сразу три предупреждения об опасной погоде выпустили федеральные синоптики для приморских жителей

СЕГОДНЯ 03:31 2019-10-26T03:34:42+03:00

Сильный ливень, шквалистый ветер и гроза будут до вечера править в крае

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Федеральные синоптики выпустили сразу три предупреждения об опасной в Приморье погоде. Сильный ливень, шквалистый ветер и гроза будут царствовать в крае 26 октября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Росгидромет».

На приморскую погоду сегодня влияют фронтальные разделы. На небе преимущественно стоит облачность, местами выпадают осадки различной степени мощности. Больше всего страдают жители в северной половине края - там идут интенсивные ливни, тогда как в южной - умеренные дожди. Северный ветер на побережьях достигает 15-20 метров в секунду. В отдельных районах наблюдается гроза. Температура воздуха +1…+12 градусов. До 8 часов вечера количество осадков может превысить 50 миллиметров за 12 часов и менее.

Во Владивостоке прошел небольшой утренний дождь. И если осадков в приморской столице больше не ожидается, то о ветре эксперты в гидрометеорологии такого не прогнозируют. Северо-западные потоки воздуха в течение дня будут достигать высоких значений. Температура воздуха +6…+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU