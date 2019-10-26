Молодой приморец устанавливал потолки и прикарманивал вещи

СЕГОДНЯ 04:03 2019-10-26T04:03:27+03:00

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Молодой уссуриец устанавливал натяжной потолок в сельском доме в Покровке. Как только работы завершились, он, как сам рассказывает, не удержался и вытащил золотой браслет из хозяйской шкатулки. Пропажу обнаружили сразу же, полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Злоумышленнику всего 27 лет. В отделении полиции он дал признательные показания. За подобный проступок ему грозит тюремное заключение, ведь кража относится к 158 статье Уголовного Кодекса Российской Федерации. Судьбу подозреваемого, после всех проверок и экспертиз, будут решать в суде.

А браслет у задержанного уже изъяли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU