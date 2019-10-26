Молодой приморец устанавливал потолки и прикарманивал вещи
Молодой уссуриец устанавливал натяжной потолок в сельском доме в Покровке. Как только работы завершились, он, как сам рассказывает, не удержался и вытащил золотой браслет из хозяйской шкатулки. Пропажу обнаружили сразу же, полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Злоумышленнику всего 27 лет. В отделении полиции он дал признательные показания. За подобный проступок ему грозит тюремное заключение, ведь кража относится к 158 статье Уголовного Кодекса Российской Федерации. Судьбу подозреваемого, после всех проверок и экспертиз, будут решать в суде.
А браслет у задержанного уже изъяли и вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU