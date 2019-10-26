2019-10-26T07:38:56+03:00
Общество

Суд избрал меру пресечения для приморского педофила - 2 месяца под стражей

Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности ребенка
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Рецидивиста поймали проожие. Фото: dpskontrol125rusРецидивиста поймали проожие. Фото: dpskontrol125rus
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Суд по ходатайству следователя избрал педофилу из Артема меру пресечения - 2 месяца под стражей. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Мужчина без трусов 24 октября удерживал маленькую девочку за гаражами, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Обвинение рецидивисту предъявлено по 132 статье - «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Девочке нет и 14 лет, в данный момент с ней работают психологи.

Педофилу избрали меру пресечения. Видео: sledcomprim.! другой источник

Напомним, что ребенка спасли проходившие мимо парни, отбросили извращенца на землю. После просмотров кадров со следственного эксперимента, где педофил показал, как схватил школьницу, жители захотели линчевать фигуранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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