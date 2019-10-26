Суд избрал меру пресечения для приморского педофила - 2 месяца под стражей

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-26T07:38:56+03:00

Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности ребенка

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Суд по ходатайству следователя избрал педофилу из Артема меру пресечения - 2 месяца под стражей. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Мужчина без трусов 24 октября удерживал маленькую девочку за гаражами, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Обвинение рецидивисту предъявлено по 132 статье - «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Девочке нет и 14 лет, в данный момент с ней работают психологи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740221" frameborder="0"></iframe> Педофилу избрали меру пресечения. Видео: sledcomprim.! другой источник

Напомним, что ребенка спасли проходившие мимо парни, отбросили извращенца на землю. После просмотров кадров со следственного эксперимента, где педофил показал, как схватил школьницу, жители захотели линчевать фигуранта.

ИСТОЧНИК KP.RU