2019-10-26T07:55:02+03:00
Общество

Был одет в школьную форму: голубоглазого мальчика ищут в Приморье уже три дня

Двенадцатилетний Михаил ушел из дома, но так и не вернулся
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Маличк пропал 23 октября. Ориентировка: "Примпоиск"Маличк пропал 23 октября. Ориентировка: "Примпоиск"
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Двенадцатилетний Михаил ушел из дома в Арсеньеве 23 октября. До сих пор его местонахождение неизвестно. Граждан просят обратить внимание на фотографию мальчика, возможно, кто-то видел его самого или похожего на него ребенка, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Миша худощавого телосложения, ростом около 150 сантиметров. Волосы светло-русые, а глаза голубые. В момент ухода он был одет в черную куртку с капюшоном, белую рубашку с рукавом и темно-синие брюки. Ноги были обуты в черного цвета туфли. С собой школьник прихватил ранец - черный с ярко-зелеными вставками.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Михаила, просят позвонить по телефонам:

8 (42361) 42-5-78 - МО МВД России "Арсеньевский" или 02, 102 – полиция;

8 914 970 75 38, 8 914 721 22 32 – волонтеры;

Можно также написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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