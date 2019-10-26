2019-10-26T09:44:39+03:00
Общество

Виновник аварии отказался дышать в алкотестер: «Лексус» выехал на встречку и столкнулся с «Рэндж Ровером» в Приморье

Водитель внедорожника серьезно пострадал
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Обе машины серьезно пострадали. Фото: УВМД по Приморскому краюОбе машины серьезно пострадали. Фото: УВМД по Приморскому краю
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Владивостокчанин за рулем «Лексуса» выехал на встречку в городе Артеме и столкнулся с «Рэндж Ровером». Водитель внедорожника в результате ДТП серьезно пострадал. Медики госпитализировали его в лечебное учреждение, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Виновник аварии, 47-летний мужчина, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Из-за чего на него составили административный протокол. На нарушителя не впервые заводят подобные дела - только за этот год он трижды попадался на превышении скорости. А ведь по документам стаж его вождения 27 лет.

Автомобили поставили на стоянку временного задержания. Фото: УМВД по Приморсокму краю

Автомобили поставили на стоянку временного задержания. Фото: УМВД по Приморсокму краю

Обе машины в убитом состоянии поставили на стоянку временного задержания. Специалисты будут проводить проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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