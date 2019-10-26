Раскрылась тайна военного самолета, якобы приземлившегося на трассе в Приморье
Жители Арсеньева 25 октября засняли бескрылый военный самолет на трассе перед Лубянкой. Никакой экстренной посадки, по словам очевидцев, не было. Воздушное судно перевозили на ремонт, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Видео было снято около 8 утра по дороге в Уссурийск. Из информации в СМИ, СУ-24 перевозили аэродрома в Воздвиженку на авиаремонтный завод.
Подобный способ транспортировки напугал некоторых приморских водителей. В интернете пользователи делились тем, что видели подобную картину впервые.
- У нас ни разу не видела такого. Обычно на аэродромах стоят или в аэропорту катаются, - пишет женщина.
В противовес ей, некоторые, поразились другому, а именно - неосведомленности жителей.
- Что с вами, люди? Неужели не понимаете, что ремонт нужен всей технике, включая самолет, - гласит комментарий в инстаграме под видео.
По последним данным, бескрылый аппарат около 4 часов дня видели в Михайловке. За ним тянулся шлейф легковушек.
ИСТОЧНИК KP.RU