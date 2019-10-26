Раскрылась тайна военного самолета, якобы приземлившегося на трассе в Приморье

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-26T10:43:20+03:00

Военный самолет приметили на трассе в Приморье. Скрин из видео: _zverskiy_stil_

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Жители Арсеньева 25 октября засняли бескрылый военный самолет на трассе перед Лубянкой. Никакой экстренной посадки, по словам очевидцев, не было. Воздушное судно перевозили на ремонт, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Видео было снято около 8 утра по дороге в Уссурийск. Из информации в СМИ, СУ-24 перевозили аэродрома в Воздвиженку на авиаремонтный завод.

Подобный способ транспортировки напугал некоторых приморских водителей. В интернете пользователи делились тем, что видели подобную картину впервые.

- У нас ни разу не видела такого. Обычно на аэродромах стоят или в аэропорту катаются, - пишет женщина.

В противовес ей, некоторые, поразились другому, а именно - неосведомленности жителей.

- Что с вами, люди? Неужели не понимаете, что ремонт нужен всей технике, включая самолет, - гласит комментарий в инстаграме под видео.

По последним данным, бескрылый аппарат около 4 часов дня видели в Михайловке. За ним тянулся шлейф легковушек.

ИСТОЧНИК KP.RU