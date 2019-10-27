2019-10-27T03:15:21+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 27 октября 2019 года: утром до +3 градусов, без осадков

На большей части региона дожди не ожидаются
Кристина ГРИН
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Днем воздух прогреется до +12 градусов.Днем воздух прогреется до +12 градусов.Фото: Кристина ГРИН
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Погода в Приморской крае находится под властью поля повышенного атмосферного давления. Оно и становится причиной облачности в регионе. По прогнозам синоптиков, осадков не будет. Дневные температуры по краю в пределах +5+16 градусов.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Утром +1+3 градуса. Днем воздух прогреется до +10+12 градусов. Без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный.

Без осадков 27 октября и в Уссурийске. Здесь небольшая облачность с дневными температурами +11+13 градусов. Это еще тепло по сравнению с тем, как прохладно утром 0...-2 градуса. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

В Находке утром +2+4 градуса. Днем потеплеет до +12+14 градусов. Облачно, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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