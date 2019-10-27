СЕГОДНЯ 05:27 2019-10-27T05:29:49+03:00

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Накануне во Владивосток на гастроли приехали московские артисты со спектаклем «Охота на мужчин». Главную роль в постановке сыграла актриса Настасья Самбурская. Роскошная красавица обрела небывалую популярность после сериала «Универ», теперь она покоряет музыкальный и театральные олимпы.

После спектакля Настасья поделилась в своем аккаунте в социальной сети подарками от жителей Владивостока. Среди стандартных букетов явно выделялся один – с запашком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="498" height="886" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740351" frameborder="0"></iframe> Букет из воблы подарили благодарные зрители Настасье Самбурской во Владивостоке.Автор: @samburskaya.

«Мальчики и девочки. Владивосток. Спасибо большое! Очень круто вы нас встретили. Чем хочу поделиться, вот. Букет ароматный из воблы передали. Спасибо огромное», - комментирует видео Настасья.

Те, кто был на спектакле, активно публикуют снимки с Настасье в соцсетях. Следующим дальневосточным городом, где покажут постановку с роковой красавицей, станет Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU