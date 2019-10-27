Парень из Уссурийска нашел телефон и теперь может лишиться свободы на 6 лет

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-27T07:30:48+03:00

В отделении он во всем признался и сказал, что потратил деньги по своему усмотрению. Фото: Мария ЛЕНЦ

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24-летний житель Уссурийска не так давно нашел телефон. Но внезапно свалившаяся удача привела его в отделение полиции. А все потому что парень не растерялся, узнав, что в мобильном установлено приложение с данными карты. Так он перечислил себе 4 тысячи рублей. 52-летний владелец сотового, обнаружив пропажу денег, обратился в полицию.

Парня задержали. В отделении он во всем признался и сказал, что потратил деньги по своему усмотрению.

- Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по п. «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета», - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь жителю Уссурийска грозит до шести лет тюрьмы. А пока в его отношении избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU