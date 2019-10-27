2019-10-27T07:58:32+03:00
Общество

«Надежных попутчиков по жизни»: Олег Кожемяко поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником

По мнению губернатора, автомобильный транспорт занимает особое место в экономике.
Кристина ГРИН
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Губернатор желает всем водителям счастья. здоровья и благополучия их семьям. Фото: пресс-служба АПК.Губернатор желает всем водителям счастья. здоровья и благополучия их семьям. Фото: пресс-служба АПК.
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Пресс-служба АПК опубликовала официальное обращение губернатора региона в честь Дня работников автомобильного транспорта. Олег Кожемяко поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. По словам главы, автомобильный транспорт занимает особое место в экономике и социальной сферах. Более того, он обеспечивает инвестиционную привлекательность деловой активности края. Все это заслуга добропорядочных работников, благодаря которым доставка грузов и пассажиров осуществляется четко и бесперебойно.

- Сегодня без автотранспорта невозможно представить повседневную жизнь приморцев. Во Владивостоке на 600 тысяч населения приходится более 300 тысяч легковых автомобилей – это высокий показатель, - говорит Олег Кожемяко, губернатор Приморья. - Мы понимаем, что для каждого водителя важны комфорт и безопасность передвижения, и реализуем комплекс мер по приведению в порядок дорожной сети. Значительные средства предусмотрены в федеральном и краевом бюджетах на создание современной парковочной инфраструктуры и капитальный ремонт дорожного полотна не только в дальневосточной столице, но и во всем крае.

В завершении глава региона обратился к водителям края и пожелала в их профессиональный праздник успешных рейсов, надежных попутчиков по жизни и благополучия их семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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