2019-10-27T13:34:56+03:00
Происшествия

Смертельный удар в спину: владивостокский Отелло ответит в суде за убийство соперника

Мужчина сам признался, что пошел на преступление из-за чувства ревности
Кристина ГРИН
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Ревнивец рискует лишиться свободы до конца жизни.Ревнивец рискует лишиться свободы до конца жизни.Фото: Александр Жданов
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Случилось все сегодня, 27 октября, в доме по улице Адмирала Кузнецова. В квартире следователи нашли тело 47-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Колото-резаные раны были обнаружены в области спины.

Оказалось, что главный подозреваемый – 44-летний ревнивец. Мужчина убил соперника и признался оперативникам, почему совершил преступление.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что место преступления следователи уже осмотрели и изъяли орудие. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудникам еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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