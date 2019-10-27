Смертельный удар в спину: владивостокский Отелло ответит в суде за убийство соперника
Случилось все сегодня, 27 октября, в доме по улице Адмирала Кузнецова. В квартире следователи нашли тело 47-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Колото-резаные раны были обнаружены в области спины.
Оказалось, что главный подозреваемый – 44-летний ревнивец. Мужчина убил соперника и признался оперативникам, почему совершил преступление.
- По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
В ведомстве также отмечают, что место преступления следователи уже осмотрели и изъяли орудие. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудникам еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU