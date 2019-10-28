Несколько тысяч приморцев останутся без электричества

СЕГОДНЯ 00:32 2019-10-28T00:32:29+03:00

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Понедельник – день тяжелый, а особенно для тех, кто останется сегодня без электричества. В связи с плановыми работами по диагностике и ремонту электросетей, которые проводит МУПВ ВПЭС, в квартирах некоторых жителей Владивостока, не будет света. Отключения начнутся в 9:00 и продолжатся до 17:00, сообщает «КП»-Владивосток».

В списке на отключения числится больше 150 адресов во Владивостоке:

Анютинская: 44;

Баляева: 50, 50А, 52;

Бархатная: 13, 14;

Береговая: 3, 8;

Волкова: 3, 13;

Восточная 4-я: 31, 43, 47Б;

Днепропетровская: 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57;

Добровольского: 25/29, 33, 35, 37.

Интернациональная: 64, 69, 71;

Калининградская: 33, 35, 37;

Каплунова: 12;

Каштановая: 5;

Кипарисовая: 14, 18, 20;

Корабельная Набережная: 1, 1А;

Краснодонская: 4, 6, 9, 11;

Лазо: 28;

Малиновая: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30А, 32, 32А;

Мира: 1А, 28, 30, 32, 34, 36;

Мичуринская: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22;

Можжевеловая: 12, 16, 16А;

Невельского: 13, 15;

Подъемная: 42В, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

Пригородная 1-я: 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 50;

Пригородная 2-я: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;

Пригородная 3-я: 49, 52, 53, 54, 56;

Пригородная 4-я: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Ракетная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23;

Светланская: 38-40, 44;

Суханова: 5, 5А, 7;

Тухачевского: 28, 40, 44, 45, 46, 46Б, 48А, 70, 72;

Шахтерская: 1.

ИСТОЧНИК KP.RU