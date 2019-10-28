2019-10-28T00:32:29+03:00
Общество

Несколько тысяч приморцев останутся без электричества

Отключения начнутся с 9:00 и продлятся для вечера
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Во Владивостоке пройдут плановые отключенияВо Владивостоке пройдут плановые отключенияФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Понедельник – день тяжелый, а особенно для тех, кто останется сегодня без электричества. В связи с плановыми работами по диагностике и ремонту электросетей, которые проводит МУПВ ВПЭС, в квартирах некоторых жителей Владивостока, не будет света. Отключения начнутся в 9:00 и продолжатся до 17:00, сообщает «КП»-Владивосток».

В списке на отключения числится больше 150 адресов во Владивостоке:

Анютинская: 44;

Баляева: 50, 50А, 52;

Бархатная: 13, 14;

Береговая: 3, 8;

Волкова: 3, 13;

Восточная 4-я: 31, 43, 47Б;

Днепропетровская: 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57;

Добровольского: 25/29, 33, 35, 37.

Интернациональная: 64, 69, 71;

Калининградская: 33, 35, 37;

Каплунова: 12;

Каштановая: 5;

Кипарисовая: 14, 18, 20;

Корабельная Набережная: 1, 1А;

Краснодонская: 4, 6, 9, 11;

Лазо: 28;

Малиновая: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30А, 32, 32А;

Мира: 1А, 28, 30, 32, 34, 36;

Мичуринская: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22;

Можжевеловая: 12, 16, 16А;

Невельского: 13, 15;

Подъемная: 42В, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

Пригородная 1-я: 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 50;

Пригородная 2-я: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;

Пригородная 3-я: 49, 52, 53, 54, 56;

Пригородная 4-я: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Ракетная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23;

Светланская: 38-40, 44;

Суханова: 5, 5А, 7;

Тухачевского: 28, 40, 44, 45, 46, 46Б, 48А, 70, 72;

Шахтерская: 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поймали за одно преступление, а он признался в трех – во Владивостоке задержали молодого грабителя
Октябрь продолжает удивлять – в Приморье до +17
Ужас, хорошо детей не было: приморский водитель протаранил столб рядом со школой
Дождались: во Владивостоке начинается отопительный сезон
Смертельный удар в спину: владивостокский Отелло ответит в суде за убийство соперника
Приморье потратит 50 миллионов рублей на новогодние подарки для детей
«Надежных попутчиков по жизни»: Олег Кожемяко поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником
Парень из Уссурийска нашел телефон и теперь может лишиться свободы на 6 лет
Букет из воблы подарили благодарные зрители Настасье Самбурской во Владивостоке
Сладкой парочке, которая занималась развратом в самолете «Москва-Владивосток, грозит до 15 суток ареста
Погода во Владивостоке на 27 октября 2019 года: утром до +3 градусов, без осадков
Раскрылась тайна военного самолета, якобы приземлившегося на трассе в Приморье
Виновник аварии отказался дышать в алкотестер: «Лексус» выехал на встречку и столкнулся с «Рэндж Ровером» в Приморье