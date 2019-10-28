Несколько тысяч приморцев останутся без электричества
Понедельник – день тяжелый, а особенно для тех, кто останется сегодня без электричества. В связи с плановыми работами по диагностике и ремонту электросетей, которые проводит МУПВ ВПЭС, в квартирах некоторых жителей Владивостока, не будет света. Отключения начнутся в 9:00 и продолжатся до 17:00, сообщает «КП»-Владивосток».
В списке на отключения числится больше 150 адресов во Владивостоке:
Анютинская: 44;
Баляева: 50, 50А, 52;
Бархатная: 13, 14;
Береговая: 3, 8;
Волкова: 3, 13;
Восточная 4-я: 31, 43, 47Б;
Днепропетровская: 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57;
Добровольского: 25/29, 33, 35, 37.
Интернациональная: 64, 69, 71;
Калининградская: 33, 35, 37;
Каплунова: 12;
Каштановая: 5;
Кипарисовая: 14, 18, 20;
Корабельная Набережная: 1, 1А;
Краснодонская: 4, 6, 9, 11;
Лазо: 28;
Малиновая: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30А, 32, 32А;
Мира: 1А, 28, 30, 32, 34, 36;
Мичуринская: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22;
Можжевеловая: 12, 16, 16А;
Невельского: 13, 15;
Подъемная: 42В, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
Пригородная 1-я: 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 50;
Пригородная 2-я: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;
Пригородная 3-я: 49, 52, 53, 54, 56;
Пригородная 4-я: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
Ракетная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23;
Светланская: 38-40, 44;
Суханова: 5, 5А, 7;
Тухачевского: 28, 40, 44, 45, 46, 46Б, 48А, 70, 72;
Шахтерская: 1.
ИСТОЧНИК KP.RU