2019-10-28T01:07:33+03:00
Общество

Дождались: во Владивостоке начинается отопительный сезон

Тепло в дома потребителей будет поступать поэтапно
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке стартует отопительный сезонВо Владивостоке стартует отопительный сезонФото: pixabay.com
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Долгожданная теплоэнергия начнет поступать в дома жителей Владивостока уже сегодня. 28 октября в городе стартует отопительный сезон. При этом энергетики планируют поэтапную подачу тепла, чтобы не допустить разбалансировку гидравлических режимов, сообщает «КП»-Владивосток».

Согласно постановлению мэрии Владивостока, уже сегодня в приморской столице начнется отопительный сезон. В течение 10 дней специалисты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) будут подключать дома к отоплению. Поэтапная подача должна свести к минимуму риски по разбалансировке гидравлики и перебоев в работе насосных станций. При этом большая ответственность за подачу тепла лежит на работниках управляющих компаний и ТСЖ. По сообщению пресс-службы «ДГК», специалисты должны грамотно подготовить внутридомовые системы к началу подачи отопления и открыть задвижки, не нарушая установленного графика.

Стоит отметить, что в преддверии отопительного сезона во Владивостоке прошел масштабный ремонт и тестирование инженерных коммуникаций.

– В рамках подготовки к зиме были проведены гидравлические испытания, цель которых – проверка на прочность магистральных теплотрасс. Выполнены ремонтные работы по устранению выявленных дефектов, – рассказал главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев. – Заменены 1907 метров изношенных трубопроводов. Оперативные и плановые ремонты выполнены на всех тепловых станциях и во всех 3 котельных «Приморской генерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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