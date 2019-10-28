Ужас, хорошо детей не было: приморский водитель протаранил столб рядом со школой

СЕГОДНЯ 01:45 2019-10-28T02:30:03+03:00

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В самом центре приморской столицы накануне произошло ДТП с единственным участником. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», водитель Subaru не справился с управлением и выехал на тротуар возле школы №13 на Набережной,1. К счастью горе-водителя обошлось без пострадавших.

Авария случилась на оживленной улице города. Фото: dps_vl, AK_VDK

Авария с участием «субариста», разыгралась в довольно оживленном месте Владивостока, здесь ходят толпы туристов и резвятся местные школьники. По счастливой случайности в момент ДТП людей поблизости не было.

– Ужас ситуации в том, что это – школа, и там постоянно ходят дети. Страшно подумать, что было бы, случись это в будний день, – отмечают пользователи социальных сетей.

Полет неуправляемого авто остановил фонарный столб. Фото: dps_vl, AK_VDK

Автомобилист не справился с управлением и выехал на тротуар. Остановить неуправляемую машину помог фонарный столб. При столкновении с ним машина получила серьезные кузовные повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь автовладельцу грозит лишение водительских прав. Помимо этого лихачу, скорее всего, предстоит оплатить штраф за порчу городского имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU